Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı

Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Göbeklitepe&#039;de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'de gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında insan heykeli bulunduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte Göbeklitepe'yi gezdi. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin B ve D yapıları arasında yer alan bir odada, duvara yatay şekilde yerleştirilmiş bir insan heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı - 1. Resim

DÖNEME AİT İPUÇLARI SUNUYOR

Heykelin 'adak' amacıyla konumlandırıldığı düşündüklerini belirten Bakan Ersoy, daha önce Karahantepe'de benzer buluntulara rastlandığını hatırlattı.

Bakan Ersoy, Göbeklitepe’de ortaya çıkan bu yeni keşfin Neolitik Dönem'e ait inanç sistemleri ve ritüel uygulamaları hakkında önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.

Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı - 2. Resim

Taş Tepeler kazılarında daha önceden Karahantepe ve Urfa Kalesinde insan heykelleri bulunmuştu.

Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
