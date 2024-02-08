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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da halka hitap ediyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman&#039;da halka hitap ediyor
    Son Dakika, Erdoğan, Adıyaman, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Buraya vefa borcumuz var." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde deprem bölgesinde ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Adıyaman'ı ziyaret eden Erdoğan, Kahta'nın ardından Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy veren ilçelerden birisi olan Sincik'te yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Vefa borcumuz var" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    "Sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Sincik'te şehit verdiğimiz 85 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek imkana sahibiz. Hak sahiplerine en kısa sürede konutları temsil edeceğiz.

    Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz. Adıyamanımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Buraya vefa borcumuz var. Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızdadır. Yüzde 95'lik oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. 2015 yılında da sizlere teşekkür için gelmiştik.

    Bugün de önce Adıyaman'da deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimine katıldık. İlçe adaylarımızın tanıtımı için teşkilatımızla buluştuk. Kahta ilçemize gittik ve şimdi sizlerle beraberiz. Burada dolu dolu gün geçirdik. Güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'Acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Şehrimizin önüne daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz.

    Dünyada böyle bir depremi yaşayıp da bu kadar kısa sürede toparlanabilecek pek az ülke vardır. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik bizleri ayakta tutuyor. İşte bugün burada Sincik'te şu güzel manzaranın tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum.

    Kendi ülkesinin felaketinden medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına hakaret edecek kadar alçalanlar var.

    Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri Allah'a havale ediyoruz. Kimin ne dediğine değil, Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz.

    Tarih boyunca nice medeniyetlerin yayılışına şahitlik eden bu toprakları ebedi vatanımız olarak tescilledik. Nesiller boyu bu toprakların ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Mesele şu parti bu parti meselesi değil.

    Mesele, inancıyla, hayalleriyle birlikte topyekün başlattığımızı başarıyı tamamlama meselesidir. Yaşadığınız büyük deprem felaketi sebebiyle bir kez daha sizlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kayıplarımızı rahmetle yad ediyorum.

    Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz"

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaErdoğanAdıyaman
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da halka hitap ediyor
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