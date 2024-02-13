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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Birleşik Arap Emirlikleri, Al Nahyan, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ilk gününde Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

    HEYET KALABALIK

    Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

    BAE LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

    PROGRAM OLDUKÇA YOĞUN

    Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Cumhurbaşkanı ErdoğanBAEBirleşik Arap EmirlikleriAl Nahyan
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
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