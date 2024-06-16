Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe ülke liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı münasebetiyle ülke liderleriyle görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman bin Abdülaziz ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefonda konuştu. Erdoğan görüşmelerde, Filistin topraklarının barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan liderlerin ve halklarının bayramını tebrik ederken, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in sayısız katliam düzenlediği Filistin topraklarına huzur içinde geçecek bayramların gelmesini temenni ediyor.

PAKİSTAN LİDERİ'NE "BURUK BAYRAM" MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede İslam dünyasının, Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı’nı buruk geçirdiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

BAE DEVLET BAŞKANI'NA FİLİSTİN İÇİN BAYRAM TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti. Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ'Nİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Prens Selman ile yaptığı görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti. Görüşmede Erdoğan, Selman ve tüm Suudi Arabistan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

IRAKLI MEVKİDAŞI REŞİD İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşının ve bütün Irak halkının bayramını tebrik etti.