Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "TBMM'deki oybirliği' vurgusu: Terörsüz Türkiye'ye muhakkak ulaşacağız

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kabine gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin haberini alır almaz İçişleri ve Sağlık Bakanımızı ilçemize yönlendirdik.

Balıkesir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Devletin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Muhalefeti, belediyesi ve kent sakinleri ile el ele vererek kentsel dönüşüm seferberliği yürütmemiz şart.

Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı. Milli Dayanışma, Kardeşlik Komisyonu son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk 2 toplantısında kararların oy birliğiyle alınması son derece önemlidir.