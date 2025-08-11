Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "TBMM'deki oybirliği' vurgusu: Terörsüz Türkiye'ye muhakkak ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "TBMM'deki oybirliği' vurgusu: Terörsüz Türkiye'ye muhakkak ulaşacağız

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin "İlk 2 toplantıda kararların oy birliğiyle alınması ümit verici, bu yaklaşımın sürdürülmesini diliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz" dedi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kabine gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin haberini alır almaz İçişleri ve Sağlık Bakanımızı ilçemize yönlendirdik.

Balıkesir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Devletin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Muhalefeti, belediyesi ve kent sakinleri ile el ele vererek kentsel dönüşüm seferberliği yürütmemiz şart.

TBMM'DEKİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NA TAM DESTEK 

Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı. Milli Dayanışma, Kardeşlik Komisyonu son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk 2 toplantısında kararların oy birliğiyle alınması son derece önemlidir.

 

Ayrıntılar geliyor...

