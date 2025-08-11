Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan'dan BM'ye video mesaj: Bu adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum

Erdoğan'dan BM'ye video mesaj: Bu adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan BM&#039;ye video mesaj: Bu adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, BM, Gazze, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80'inci Yıldönümü etkinliğine video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'nin teşkilinin 80. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, BM'nin, kurulduğu 1945'ten bu yana temel hedefleri olan, küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla, Birleşmiş Milletler'i uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek, geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız.

Türkiye, Sayın Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi' de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızı yinelemek suretiyle 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Bu noktada üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gediz Elektrik Kesinti Sorgulama: 11-12 Ağustos İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının tam maddeleri ilk kez yayınlandı! İşte Türkiye’ye etkisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir anlık dikkatsizlik evde felakete yol açıyordu! Manisa’daki yangın söndürüldü - GündemBir anlık dikkatsizlik evde felakete yol açıyordu!Kabine toplandı! Masada birbirinden önemli konular var - GündemKabine toplandı! Masada birbirinden önemli konular varCumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü - GündemErdoğan'dan Paşinyan'la kritik görüşmeBu ifade Rezan Epözdemir'in başını ağrıtacak! "Tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldı" - GündemBu ifade Rezan Epözdemir'in başını ağrıtacak!Devlet hastanesinde tavan çöktü! 'Sağlam değildir' raporu çıkmasına rağmen... - GündemDevlet hastanesinde tavan çöktü!Hulusi Akşit, evinde ölü bulundu - GündemHulusi Akşit, evinde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...