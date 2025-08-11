Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti
