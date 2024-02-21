Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay’ın iade kararı tartışmalı

Erdoğan, Danıştay’ın FETÖ’cü hâkim ve savcıların göreve iade kararını eleştirdi. Cumhurbaşkanı, “Yüksek yargının görev tanımlarında belirsizlik var. Yeni anayasa ile bunu çözeceğiz” dedi. Erdoğan, Danıştay’ın FETÖ’cü hâkim ve savcıları göreve iade kararı için de “Danıştay’ın verdiği tartışmalı kararlarda bazı hususlar daha kesin bir şekilde ortaya konulmalı” diye konuştu.

YEŞİM ERARSLAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 12. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde konuştu. Adaletin, içinde yaşanılan evrenin ruhu olduğunu vurgulayan Erdoğan “Şayet bu ruhu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçmişte adaleti sağlaması gereken kurumların başka güçlerin emrine girmesinin yol açtığı sancıların bedelini ağır ödemiş bir ülke olduğunu dile getirdi. Adaletin gücü yerine, güçlünün adaletinin hâkim olduğu olağanüstü dönemlerin milletin hafızasında çok derin izler bıraktığını, travmalara sebep olduğunu, vatandaşın devlete olan itimadına telafisi imkânsız zararlar verdiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

Bir dönem tek parti faşizminin, bir dönem vesayetin, bir dönem FETÖ’nün güdümüne giren adalet teşkilatımızı yeniden milletimiz adına karar veren bir güç hâline getirmek için çok uğraştık. Hep birlikte 28 Şubat döneminde yargı desteğiyle postmodern darbe yapıldığına da 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da yine yargı desteğiyle darbe teşebbüsünde bulunulduğuna da şahit olmadık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının personelinden binasına kadar vazifesini hakkıyla yerine getirmesini zorlaştıran fiziki eksikliklerini giderirken aynı zamanda adalet teşkilatını darbeci zihniyetten de temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.

YENİ ANAYASA İLE ÇÖZECEĞİZ"

Yüksek yargı kurumları arasında son dönemde hem kendilerini yıpratan hem de vatandaşların adalete olan güvenini ve inancını sarsan bazı müessif tartışmalara şahit olunduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuda taraf değil hakem mevkiinde bulunduğumuzu çeşitli vesilelerle açıkladık. Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan dolayısıyla hiyerarşiden ziyade vazife tanımıyla konumları belirlenen yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ülkemizin terörle mücadelesi başta olmak üzere ali menfaatlerine halel getirme potansiyeli taşıyan bu tartışmaların sürüp gitmesi kaçınılmazdır. Danıştay’ın FETÖ’den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. İlk adımları 8. Yargı Paketi ile atmaya başladık. Hem anayasa hem yasa düzeyinde çalışması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız. Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Yüksek yargı kurumlarımızın anayasada belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız, ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan kurtulmalıdır."

ADALET BAKANI TUNÇ: "MÜCADELEYE ZARAR VERDİRMEYİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz darbe kalkışması karşısında daha ilk dakikalarda darbeciler hakkında soruşturma başlatan, gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştiren, o karanlık gecede büyük kahramanlık gösteren yargı mensuplarının varlığına ve yargının, içerisindeki FETÖ unsurlarından arınma sürecine milletçe şahit olunduğunu belirtti. Tunç “Bu mücadeleye zarar verecek, en ufak sekteye uğratacak hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

ERDOĞAN RAMA'YI RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Beştepe’de resmî törenle karşıladı. Yüz yüze görüşen Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Birinci Toplantısı sonrasında düzenlenen imza törenine katıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Jeanne Shaheen’i kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen ABD’li senatörlere, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelesinden, Karadeniz’deki güvenliğe kadar kırmızı çizgileri bir defa daha iletildi.