Erdoğan'dan Elazığ'da muhalefete eleştiri: "Millet pembe dizi izler gibi bunları izliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ kent meydanında gerçekleştirilen AK Parti mitinginde vatandaşlara seslendi. 65 bin Elazığ'nın bulunduğu meydanda konuşan Erdoğan, muhalefete eleştiride bulundu. Erdoğan, "Bizim AK dediğimize Kara diyerek yıllarını harcadılar. Öyle bir hale geldiler ki millet pembe dizi izler gibi bunları izliyor. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bugün gerçekleştirilen mitingin ardından 65 bin kişinin katıldığı AK Parti Elazığ mitinginde konuştu. Yerel seçimler, terörle mücadele, savunma sanayi, enflasyona dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP üzerinden muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

"ALAN'DA 65 BİN GAKGOŞ VAR"

"Tüm Elazığ'a selamlarımı gönderiyorum. Bugün Elazığ yine bir başka. Meydanda ne kadar Gakgoş var diye sordum. 65 bin kişi var dediler. Şimdi soruyorum 65 bin Gakgoşun olduğu yerde, Elazığ seçimlerini kim kazanır? Evvel Allah Gakgoşlar kazanır. AK Parti 31 Mart günü sandıkları patlatıyor mu? Durmak yok.

"GAKGOŞLAR KARDEŞİNİN YANINDA YER ALDI"

Elazığ'a en son geçen sene 1 Nisan'da gelmiştik. Deprem konutlarının temellerini atmıştık. Şimdi gene bir Ramazan öncesindeyiz. Hazırız değil mi? Bu vesile ile 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmet ile yad ediyorum. 11 ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Elazığ Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakına yüzde 56, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımıza destek verdi. Gakgoşlar bu kardeşinin yanında yer aldı. Desteğiniz için Rabbim sizden razı olsun.

Elazığ'ın 31 Mart'ta tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Gakgoşlar bizimle birlikte yürüdüğü sürece evvel Allah kimse Türkiye'nin bileğini bükemez.

"TERÖRİSTLERE MAĞARALARI DAR EDİYORUZ"

(Terörle mücadele) Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç, ama mutlaka kurutacağız.

Nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle anılan yerlerde huzur ve güven hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda, turistler korkusuzca geçiyor.

Ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz. Bunların inlerine girdik bundan sonra da gireceğiz.

Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez

Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız.

"KAAN 2028'DE SAVAŞ UÇAĞI FİLOMUZA DAHİL OLACAK"

Türkiye, yüzyılını inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Bu alanda Türkiye dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yerini aldı. KAAN’ı görüyor musunuz KAAN’ı, nerede bu CHP, diğerleri. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ"

Ekonomimiz 2023'te yyüzde 4,5 büyüdü, ülkemiz gelişiyor. İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam.

Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Uzun yıllar tek hanede tuttuğumuz gibi yine başaracağız.

Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın bütün sıkıntılarını biliyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

Biz sırf oy uğruna vatandaşımıza yalan söylemedik. Hep dürüst olup insanımıza gönül diliyle konuştuk. İnşallah el ele verip tüm sorumları da çözeceğiz. Belediyelerde her biri şanla, şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. Tek gayemiz milletimize hizmettir.

"CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ MUHALEFETLE İLGİLENMİYORUZ"

Bizim AK dediğimize Kara diyerek yıllarını harcadılar. Sorumlu siyaset nedir nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Armut piş ağzıma düş tembelliğinden bir türlü kendilerini kurtaramadılar. Bugün de aynı tavrı sergiliyor, aynı iş bilmezlikle günlerini geçiriyorlar. Deprem başta olmak üzere ülkenin onca derdi varken bölücü örgütün güdümüyle hareket edenlerle kapalı kapılar arkasında pazarlık yapıyorlar. Şahsi kariyerleri dışında, rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Öyle bir hale geldiler ki millet pembe dizi izler gibi bunları izliyor. Güya siyaset yapmaya yeltendiklerinde bedelli askerlik haklarını kullanan vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz."