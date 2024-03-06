İngiltere Başbakanı Cameron'dan şaşırtan Filistin çıkışı: "İsrail işgalci güçtür"

Ortadoğu'da bir Yahudi devletinin kurulmasında baş rol oynayan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Cameron'dan şaşırtan çıkış geldi. Cameron, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail için, "işgalci güç" tanımını yaptı.

Filistin topraklarını uzun yıllardır işgal altında tutan İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştiriyor. Dünyanın gözü önünde 30 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail için İngiltere'den şaşırtan bir çıkış geldi.

İsrail'in kurulmasında başat rol oynayan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Cameron, "İsrail işgalci bir güçtür" dedi.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E UYARI

Daha önce de yardım bekleyen Filistinlilere saldıran İsrail'den hesap sorulması gerektiğini söyleyen Cameron, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile bugün gerçekleştireceği görüşme öncesinde Gazze'de kötüleşen insani duruma dikkat çekerek İsrail'i uyardı.

Gazze'de korkunç bir durum yaşandığını belirten Cameron, "Birkaç hafta önce bu durumun kıtlığa dönüşmesi ve hastalıkların artması tehlikesinden bahsetmiştim ve şu anda o noktadayız. İnsanlar açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan ölüyor" dedi.

Yardımların Gazze Şeridi'ne girmesi için İsrail'e baskı yaptıklarını hatırlatan Cameron, "İsraillilerden yapmasını istediğimiz bir sürü şey vardı. Ancak Şubat ayında giren yardım miktarının Ocak ayında giren yardım miktarının yarısı olduğunu parlamentoya bildirmem gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İSRAL İŞGALCİ GÜÇ, YAPTIKLARINDAN SORUMLU"

İsrail'e karşı sabırların tükendiğini ve bir dizi uyarının yapılması gerektiğini vurgulayan Cameron, Gantz'la ziyareti sırasında bu konuları ele almayı umduğunu söyledi. İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdüren Cameron, "İsrail işgalci güçtür. Yaptıklarından sorumludur ve bunun da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğine yönelik değerlendirmemiz dahil olmak üzere sonuçları var" dedi.

Filistin'i bir devlet olarak tanımanın iki devletli çözümün bir parçası olduğunu belirten Cameron, "Bunun sürecin başında olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bunun Filistinlilerin üzerindeki tüm reform baskısını ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Ama sonuna kadar beklenmemeli" diye konuştu.