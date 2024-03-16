Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da! İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde vatandaşlara seslendi. "31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız" diyen Erdoğan, Erzurumlulardan İstanbul, Ankara ve İzmir için de destek istedi. Erdoğan, "İstanbul'da Erzurumlu kardeşlerinizi arayacaksınız dimi. Onları 31 Mart'a giderken aman bir yanlışlık olmasın diye uyaracaksınız dimi. Aynı şekilde Ankara'daki kardeşlerimizi ve İzmir'deki kardeşlerimizi de arayacaksınız dimi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında bugünkü durağı Erzurum oldu. Burada seçimlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi.

Şartlar ne olursa olsun, milletine hizmet eden Erzurumlunun gönlü daima hoş olmuştur. Üstelik Erzurumlu bu sancak nöbetini tam bin yıldır en küçük bir aksamaya meydan vermeden tutmaktadır. Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın Anadolu'ya giriş kapısı hep Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların acısına rağmen vatanı korumak için canını dişine takan Erzurumlunun hikayeleri nesiller boyunca birer destan olarak anlatılacaktır.

"ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR"

Sorun bakalım şu anda meydan ne kadar, rakamı aldım. Bugün 40 bin. Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız?

"HİZMETLERİN DEVAM ETMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ"



31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için çok çalışacağız, daha fazla koşturacağız. Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi eser ve hizmetlerle göstermiş olan bir partiyiz. Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 31 Mart'tan sonra büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Çok daha fazla yatırım yapacağız. Hizmetlerin devam etmesi için çok güçlü destek bekliyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI MEDENİYET DAVASININ TEMSİLCİSİDİR"

AK Parti ve Cumhur İttifakı kökü Peygamber efendimize uzanan medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bu dava öyle büyük bir mirastır ki onu ancak layıkıyla taşıyabilecekler üstlenebilir. Birilerince bu kutlu davanın meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Üzüntümüz davasına katkıda bulunmak yerine pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirmek anlayışıyla altılı masalara oturanlarıdır.

Özgürlük ortamı birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice badireler atlattık. 15 Temmuz'da 253 şehidimiz istiklal ve istikbalimize sahip çıktı. Kazanımlarımızın birilerini rahatsız ettiğini herkes görebiliyor.

"AMAN BİR YANLIŞLIK OLMASIN"

İstanbul'da Erzurumlular fazladır. İstanbul'da Erzurumlu kardeşlerinizi arayacaksınız dimi. Onları 31 Mart'a giderken aman bir yanlışlık olmasın diye uyaracaksınız dimi. Aynı şekilde Ankara'daki kardeşlerimizi ve İzmir'deki kardeşlerimizi de arayacaksınız dimi."