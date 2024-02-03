Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da! 7 bin 275 deprem konutu sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi 390 bin olarak netleşti. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimse mağdur olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan konutların teslim törenine katıldı. 7 bin 275 bin hak sahibine anahtar teslimi yapılırken Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yaklaşık bir yıl önce 6 Şubat gününün erken saatlerinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliği ile yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Buradan depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

"14 MİLYON VATANDAŞIMIZ DEPREMDEN DOĞRUDAN ETKİLENDİ"

Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Öyle ki depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama-kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. Ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteyner kurulmuş, 349 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur. Büyük felaketler ve büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik.

"HATAY CAN KAYBI VE YIKILAN BİNA SAYISI BAKIMINDAN EN BÜYÜK ZARARI GÖREN ŞEHRİMİZ"

200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşıldı. 1 milyon çadır gönderildi, 349 bin haneye kira yardımı yapılmıştır. Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Türkiye, tek yürek tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur. 20 bin iş makinesi ve araç 141 helikopter 183 uçak ve 23 gemi bölgedeki çalışmalara katıldı. 150 bin tır malzemesi gönderildi. Günde 4 milyon kişiye yemek sunuldu. Hem enkaz kaldırma, hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü örneği yaşadık.

Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra, devlet millet dayanışmasının da en üst düzeyde olduğunu da göstermiştir. Mutlulukların paylaşarak çoğalması gibi acıların da paylaşılarak katlanılır hale geldiğini gördük. Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından en büyük zararı gören şehrimizdir. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay’ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Hatay’da kurulan çadır 286 bin, konteyner 57 bini buldu. Kırsal bölgelerde 14 bin 664 konteyner kurarak 57 binin üzerinde geçici yuva sağladık.

"7 BİN 275 HAK SAHİBİNİN KONUTUNUN ANAHTARINI TESLİM EDİYORUZ"

Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla yad ederken sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de canla başla çalıştık. Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan yeniden inşa çalışmalarına başladık. Hatay’da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi ise 390 bin olarak netleşti. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN EVİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu daha başlangıç, depremzede, zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak.

"DEFNE HASTANESİ'Nİ YAPTIK MI YAPTIK"

Defne Hastanesi ile ilgili ne dediler? Yok böyle bir şey dediler. Biz bunu yaptık mı, yaptık. Açılışını da bizzat bu kardeşiniz yaptı. Çünkü biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik."