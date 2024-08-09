Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahimovic'i kabul etti

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 15:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir araya geldi.