Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti! Bir fotoğraf ise gündem oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından kabulle ilgili yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

ÇERÇİOĞLU'NUN OTURDUĞU YER DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 20 gün önce CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da kabulde yer aldı. Kabulde Çerçioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın koltuklardan birini tercih etmesi de dikkat çekti.