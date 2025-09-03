Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti! Bir fotoğraf ise gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti! Bir fotoğraf ise gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti! Bir fotoğraf ise gündem oldu
Cumhurbaşkanı, AK Parti, Özlem Çerçioğlu, Aydın, CHP, AK Parti Genel Merkezi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin genel merkezinde AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti. Kabulde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın sandalyelerden birinde oturması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti! Bir fotoğraf ise gündem oldu - 1. Resim

AK Parti'nin sosyal medya hesabından kabulle ilgili yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti! Bir fotoğraf ise gündem oldu - 2. Resim

ÇERÇİOĞLU'NUN OTURDUĞU YER DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 20 gün önce CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da kabulde yer aldı. Kabulde Çerçioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın koltuklardan birini tercih etmesi de dikkat çekti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni sezon 718. bölüm tarihi araştırılıyorÇankırı - Ankara Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hiç sigortalı işe girmedi, milyonları var! 'Muskacı' sahte şeyhin serveti şaşkına çevirdi - Gündem'Muskacı' sahte şeyhin serveti şaşkına çevirdiTrafik azalacak, yol 40 kilometre kısalacak! 4 tünel, 1 viyadüklü projede sona gelindi - GündemTrafik azalacak, yol 40 kilometre kısalacak!Yangında can pazarı! Alevlerden kurtarmak için torununu aşağı attı - GündemAlevlerden kurtarmak için torununu aşağı attıBakan Tunç'tan CHP'nin 'kongre' isyanına sert tepki: Sizin delegeniz açtırdı davayı! - GündemTunç'tan CHP'nin 'kongre' isyanına sert tepkiCesedi 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu! Naaş çıkarma çalışmalarına TCG Alemdar da katıldı - GündemYukay'ın naaşı için TCG Alemdar da devrede!AK Partili başkanın danışmanına saldırı! Evinin önünde sıkıştırdılar - GündemAK Partili başkanın danışmanına saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...