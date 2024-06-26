Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte'yle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'ye görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte'yle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'ye görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Rutte’ye yeni görevinde başarılar diledi. Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

NATO'NUN YENİ GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE OLDU

NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı. NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak. Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı. Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı. 20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEBRİK ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Rutte tebrik edildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verilmişti. Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.