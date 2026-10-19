Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulün içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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30 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu ile TESK'te 19 yıl süren Bendevi Palandöken dönemi sona erdi.

Tek aday olarak seçime giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner yeni başkan olarak seçildi.

Seçimde 695 delegenin 645'i oy kullanırken, Yiğiner 560 oy aldı ve 85 oy geçersiz sayıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. Kabulün içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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