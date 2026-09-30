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Ekonomi

19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi sona erdi! TESK'in yeni başkanı Mehmet Yiğiner

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19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi sona erdi! TESK'in yeni başkanı Mehmet Yiğiner
Başlık Resmi19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi sona erdi! TESKin yeni başkanı Mehmet Yiğiner

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda 19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi sona erdi. Seçime tek aday olarak giren TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TESK'in yeni başkanı oldu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Devam eden Genel Kurul'da, daha önce başkanlık için mevcut Başkan Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner adaylığını açıklamıştı. Bendevi Palandöken Genel Kurul’da yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesinin ardından seçimin adil ve eşit şartlarda yapılmadığını savunarak liste çıkarmayacağını açıkladı ve salondan ayrıldı.

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TESK'İN YENİ BAŞKANI MEHMET YİĞİNER

Palandöken seçimden çekilirken, diğer aday Yiğiner tek aday olarak seçime girdi. Mehmet Yiğiner, TESK Genel Başkanlığına seçildi. Böylece TESK'te 19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi sona erdi.

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PALANDÖKEN, 2007 YILINDA BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Palandöken 1999 yılında seçildiği Başkanvekilliği görevinin ardından, 2007 yılında Konfederasyon Genel Başkanlığına seçildi. Palandöken bu tarihten itibaren görevi yürüttü.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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