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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Bağımsızlık Günü, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü, "Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum" sözleriyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Erdoğan, paylaşımında "Tek millet, iki devlet ruhuna sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ VE YILMAZ DA KUTLADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tek millet, iki devlet idrakiyle her daim omuz omuza olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kardeş Azerbaycan halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum.

Azerbaycan'ın haklı gururunu ve coşkusunu yürekten paylaştığımız bu anlamlı günde, vatanları için şehit olan tüm kahramanları bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Azerbaycan ile dayanışmamız ve birliğimiz ilelebet sürecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, sevinci sevincimiz, kederi kederimiz olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusunu gönülden paylaşıyorum. Bu vesileyle, vatanın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna şehit olan kahramanları rahmetle anıyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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