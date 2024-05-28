Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Roma tepkisi! "Hiçbir haklı gerekçesi olamaz"

Erdoğan: Bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız

Erdoğan: Bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız

Sayıştay'ın 162'nci kuruluş yıl dönümü programında İBB'nin Roma gezisine değinen Erdoğan, "Milletin cebinden özel uçakla Roma turu yapılamaz, Roma turunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162'nci kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Devletimiz için kritik öneme sahip bir vazifeyi yerine getiren siz arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kamu görevi; kaynağı milletin dişinden tırnağından artırdığı vergiler olan, vebali gerçekten ağır bir vazifedir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Millete hizmet etmemenin mazereti olamaz. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz.

Devlet işleri özveriyle icra edilmelidir. Sorumluluk makamında bulunanlardan beklentimiz, vatandaşa karşı yükümlülüklerini kanun ve nizam çerçevesinde vaktinde ve etkin şekilde yerine getirmektir. Amacımız milletimiz hızlı, kaliteli ve eşit bir şekilde kamu hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlamak oldu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ŞİKAYETLERİNİN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Kuralları sadeleştirici, kırtasiyeciliğe karşı bir anlayışla kamu hizmetlerini yükselttik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit kaynağı olarak gördüm. Milleti kendine mahkum zannedenlere, görevinin ifasında bahanelere sarılanlara hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik. Bugün de aynı sorumluluk bilincinde hareket ediyoruz.

Bugün bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikayetlerinin olduğunun farkındayız. Bunların hiçbiri vatandaşı mağdur etmenin, görevden kaçmanın mazereti olamaz.

"HALKIMIZIN SERZENİŞİNE ASLA KULAK TIKAMIYORUZ"

Halktan, sorunlardan kopuk, devlet ile millet arasında duvarlar ören eski anlayışın tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Çünkü biz milletimizin dertlerini dert edinmeyi şiar edinmiş bir iktidarız.

Halkımızın serzenişine asla kulak tıkamıyoruz. Pek çok alanda atılabilecek ilave adımların hazırlığı içerisindeyiz.

"MİLLETE BİR ANAYASA BORCUMUZ VAR"

Yeni anayasa gelecek vizyonumuzun parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli görevdir. Kuvvetler arasında denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni bir anayasa borcumuz vardır. Önümüzdeki dönemde bu borcu ödemek için çalışmaya devam edeceğiz.

İBB'YE ROMA GEZİSİ TEPKİSİ

İster merkezi ister yerel yönetim olsun, milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Son dönemde eş dost atamalarıyla birlikte belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz.

Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli davranmalıdır.

"TASARRUF KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞMALI"

Elimizdeki imkanları etkin kullanmaktan başka çaremiz yok. Mali anlamda daha az kaynak kullanmak elbette bunun bir unsuru ama bununla birlikte mevcut kaynakların en düşük bütçeyle yapılması da önemlidir. Daha az kaynakla daha başarılı hizmet verilmesini hedefliyoruz."