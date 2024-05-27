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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! İsrailli bakana sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ı hedef almıştı! İsrailli bakana sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımını "gündemi değiştirmeye yönelik faydasız çaba" olarak niteledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." ifadesi kullanıldı.

"MASUMLARI KATLEDEN NETANYAHU HÜKÜMETİDİR"

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, "Dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı. 

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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