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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine ziyaret

    Eskişehir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Eskişehir, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yerel seçimlere kısa bir süre kala aday açıklama çalışmalarına hız veren AK Parti, bugün Eskişehir belediye başkan adaylarını duyurdu. Bu kapsamda açıklamada bulunmak için Eskişehir'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

    ŞEHİT EVCİN'İN BABA OCAĞINA ZİYARET

    Buluşmanın ardından kongre merkezinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in baba ocağına ziyarette bulundu.

    Evcin’in ailesiyle uzun süre sohbet eden Erdoğan ve beraberindekiler, şehit ailesine taziye dileklerinde bulundu ve başsağlığı diledi.

    Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine ziyaret

    VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

    Evden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hava yoluyla şehirden ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EskişehirRecep Tayyip ErdoğanŞehit
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine ziyaret
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