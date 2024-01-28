Erdoğan, 14 ilçeden 13'ünü açıkladı: Eskişehir adaylarında 'Sarıcakaya' bilmecesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ilçesi bulunan Eskişehir'in 13 ilçesinin adaylarını açıkladı. Adayı açıklanmayan Sarıcakaya'da kimin aday gösterileceği merak konusu oldu. İddialar arasında ise Yeniden Refah Partisi'nden Fuat Güler'in ismi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir belediye başkan adaylarını açıkladı. 14 ilçesi bulunan Eskişehir'in aday tanıtım toplantısında Erdoğan sadece 13 ilçenin adaylarını açıkladı.

Aday açıklanmayan ilçenin Sarıcakaya olduğu tespit edildi. Tanıtım toplantısı sonrası Sarıcakaya'nın belediye başkan adayının kim olacağı merak konusu oldu.

Yerel medyada ise Sarıcakaya için Yeniden Refah Partisi'nden Fuat Güler'in ismi geçiyor.

Güler, 2014'te, AK Parti'den Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilmiş ve bir dönem görevde kalmıştı.

Erdoğan'ın açıkladığı 14 ilçeden 13'ünün belediye başkan adayları ise şöyle:

Alpu ilçesi: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova ilçesi: Vahit Kara

Çifteler ilçesi: Kadir Bıyık

Günyüzü ilçesi: Hidayet Özmen (BBP)

Han ilçesi: Bekir Belceli

İnönü ilçesi: Serhat Hamamcı

Mahmudiye ilçesi: Murat Uçarer

Mihalgazi ilçesi: Zeynep Güneş

Mihalıççık ilçesi: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı ilçesi: Özkan Alp

Seyitgazi ilçesi: Erhan Erdem (MHP)

Sivrihisahar ilçesi: Hüseyin İlhan

Tepebaşı ilçesi: Hamid Yüzügüllü