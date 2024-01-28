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    • Erdoğan, 14 ilçeden 13'ünü açıkladı: Eskişehir adaylarında 'Sarıcakaya' bilmecesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ilçesi bulunan Eskişehir'in 13 ilçesinin adaylarını açıkladı. Adayı açıklanmayan Sarıcakaya'da kimin aday gösterileceği merak konusu oldu. İddialar arasında ise Yeniden Refah Partisi'nden Fuat Güler'in ismi yer alıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan, 14 ilçeden 13&#039;ünü açıkladı: Eskişehir adaylarında &#039;Sarıcakaya&#039; bilmecesi
    Eskişehir, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir belediye başkan adaylarını açıkladı. 14 ilçesi bulunan Eskişehir'in aday tanıtım toplantısında Erdoğan sadece 13 ilçenin adaylarını açıkladı.

    Aday açıklanmayan ilçenin Sarıcakaya olduğu tespit edildi. Tanıtım toplantısı sonrası Sarıcakaya'nın belediye başkan adayının kim olacağı merak konusu oldu.

    Yerel medyada ise Sarıcakaya için Yeniden Refah Partisi'nden Fuat Güler'in ismi geçiyor. 

    Güler, 2014'te, AK Parti'den Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilmiş ve bir dönem görevde kalmıştı.

    Erdoğan, 14 ilçeden 13'ünü açıkladı: Eskişehir adaylarında 'Sarıcakaya' bilmecesi

    Erdoğan'ın açıkladığı 14 ilçeden 13'ünün belediye başkan adayları ise şöyle:

    Alpu ilçesi: Alparslan Kokulu (MHP)

    Beylikova ilçesi: Vahit Kara

    Çifteler ilçesi: Kadir Bıyık

    Günyüzü ilçesi: Hidayet Özmen (BBP)

    Han ilçesi: Bekir Belceli 

    İnönü ilçesi: Serhat Hamamcı 

    Mahmudiye ilçesi: Murat Uçarer

    Mihalgazi ilçesi: Zeynep Güneş

    Mihalıççık ilçesi: Halil Sami Barış (MHP)

    Odunpazarı ilçesi: Özkan Alp

    Seyitgazi ilçesi: Erhan Erdem (MHP)

    Sivrihisahar ilçesi: Hüseyin İlhan

    Tepebaşı ilçesi: Hamid Yüzügüllü 

    Erdoğan, 14 ilçeden 13'ünü açıkladı: Eskişehir adaylarında 'Sarıcakaya' bilmecesi

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EskişehirRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Politika > Erdoğan, 14 ilçeden 13'ünü açıkladı: Eskişehir adaylarında 'Sarıcakaya' bilmecesi
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