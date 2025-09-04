Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin, milletin bağımsızlık azmini, milli birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşale olduğunu belirtti.

KURULUŞA GİDEN YOLUN EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN BİRİ

Erdoğan, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceğinin, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğunun ilan edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: