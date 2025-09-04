Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu... 

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Elazığ'da depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla sürüyor. 24 Ocak Elazığ depreminin ardından kent genelinde 24 binden fazla konutun yapımı tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilmişti.

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde deprem konutları başlayarak hızla yükselmeye başladı.

36 BİNDEN FAZLA KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Elazığ’da 2020 ve 2023 depremlerinde toplam 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleştirilirken, 5 bin 898 konutunda yapımı devam ediyor.

Yıl sonuna kadar, konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.