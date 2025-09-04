Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu... 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konut seferberliği başlatılmıştı. Adeta baştan kurulan Elazığ'da 36 bin 557 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 5 bin 898 konutun yapımı da devam ediyor.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Elazığ'da depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla sürüyor. 24 Ocak Elazığ depreminin ardından kent genelinde 24 binden fazla konutun yapımı tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu...  - 1. Resim

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde deprem konutları başlayarak hızla yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu...  - 2. Resim

36 BİNDEN FAZLA KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Elazığ’da 2020 ve 2023 depremlerinde toplam 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleştirilirken, 5 bin 898 konutunda yapımı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu...  - 3. Resim

Yıl sonuna kadar, konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

