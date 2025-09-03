Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sivas'ta makilik alanda yangın! Kısa sürede yayıldı, ekipler bölgede

Sivas'ta makilik alanda yangın! Kısa sürede yayıldı, ekipler bölgede

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla ekipler bölgeye intikal ederken, alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi yakınlarında yangın başladı. Makilik alanda başlayan yangın, kısa sürede çalılık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Araziden yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

