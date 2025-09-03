Kastamonu cayır cayır yandı! Alevlerden geriye acı manzara kaldı

Pazar günü Karabük'te başlayan ve Kastamonu'ya sıçrayan orman yangını, uzun bir süre söndürülemedi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler, bölgede büyük hasara neden oldu.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınları, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Helikopterlerle de yangının devam ettiği alanlarda söndürme çalışması yürütülüyor.

ACI MANZARA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ormanlarda ortaya çıkan acı manzara, yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.

Yangın bölgesinde çok sayıda helikopter ve farklı şehirlerden gelen orman, itfaiye, il özel idaresi ekipleri görevlerini sürdürüyor.