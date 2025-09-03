Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kastamonu cayır cayır yandı! Alevlerden geriye acı manzara kaldı

Karabük'te çıkan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlerin bıraktığı acı manzara, havadan böyle görüntülendi.

Pazar günü Karabük'te başlayan ve Kastamonu'ya sıçrayan orman yangını, uzun bir süre söndürülemedi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler, bölgede büyük hasara neden oldu.

Kastamonu cayır cayır yandı! Alevlerden geriye acı manzara kaldı - 1. Resim

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınları, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Helikopterlerle de yangının devam ettiği alanlarda söndürme çalışması yürütülüyor.

Kastamonu cayır cayır yandı! Alevlerden geriye acı manzara kaldı - 2. Resim

ACI MANZARA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ormanlarda ortaya çıkan acı manzara, yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.

Yangın bölgesinde çok sayıda helikopter ve farklı şehirlerden gelen orman, itfaiye, il özel idaresi ekipleri görevlerini sürdürüyor.

Kastamonu cayır cayır yandı! Alevlerden geriye acı manzara kaldı - 3. Resim

