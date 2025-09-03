Kastamonu ormanları günlerdir yanıyor! 9 köy tahliye edildi

Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor.

9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükselirken, Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın için gece duran hava müdahalesi ise sabah saatlerinde yeniden başladı. Bölgedeki ekipler, alevlere çok sayıda arazöz ve helikopterle de müdahale ediyor.