Kastamonu ormanları günlerdir yanıyor! 9 köy tahliye edildi

Kastamonu ormanları günlerdir yanıyor! 9 köy tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Orman Yangını, Kastamonu, Araç, Tahliye, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınında üçüncü güne girildi. Ekipler sabah saatleri itibarıyla yangına yeniden havadan müdahale etmeye başlarken, tahliye edilen köy sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor.

Kastamonu ormanları günlerdir yanıyor! 9 köy tahliye edildi - 1. Resim

9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükselirken, Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kastamonu ormanları günlerdir yanıyor! 9 köy tahliye edildi - 2. Resim

Yangın için gece duran hava müdahalesi ise sabah saatlerinde yeniden başladı. Bölgedeki ekipler, alevlere çok sayıda arazöz ve helikopterle de müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon! 64 şüpheli tutuklandıFenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması: Resmi teklif yaptık
