Kastamonu ormanları günlerdir yanıyor! 9 köy tahliye edildi
Güncelleme:
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınında üçüncü güne girildi. Ekipler sabah saatleri itibarıyla yangına yeniden havadan müdahale etmeye başlarken, tahliye edilen köy sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor.
9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükselirken, Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangın için gece duran hava müdahalesi ise sabah saatlerinde yeniden başladı. Bölgedeki ekipler, alevlere çok sayıda arazöz ve helikopterle de müdahale ediyor.
