KADES çağrısı sonrası dehşet! Saatlerce direnen adam kendini vurdu
Bartın’da uzaklaştırma kararı bulunan A.G., silahla E.Ü. isimli kadının iş yerine gitti. Eski sevgilisi olduğu iddia edilen adamı gören kadın KADES üzerinden yardım istedi. A.G. jandarmayı görünce iki bina arasındaki boşluğa girdi. 4 saatlik ikna çabasına rağmen pes etmeyen şüpheli, tabancayla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.
Olay Bartın Abdipaşa'da yaşandı. Pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla eski sevgilisi olduğu iddia edilen E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise jandarma ekibi harekete geçti.
Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girerek tabancasını çıkarttı.
TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI
Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.
4 SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE UĞRAŞTILAR
Jandarma ekipleri 4 saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden A.G. ağır yaralandı. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan sağlık ekipleri, yaralanan A.G'ye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs, devlet hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan A.G.'nin hayatı tehlikesi sürerken, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.