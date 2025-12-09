Bartın’da uzaklaştırma kararı bulunan A.G., silahla E.Ü. isimli kadının iş yerine gitti. Eski sevgilisi olduğu iddia edilen adamı gören kadın KADES üzerinden yardım istedi. A.G. jandarmayı görünce iki bina arasındaki boşluğa girdi. 4 saatlik ikna çabasına rağmen pes etmeyen şüpheli, tabancayla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olay Bartın Abdipaşa'da yaşandı. Pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla eski sevgilisi olduğu iddia edilen E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise jandarma ekibi harekete geçti.

Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girerek tabancasını çıkarttı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında asıl patlama 2026 yılında olacak! Yüksek voltajlı fiyat hareketlerine hazır olun

TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

KADES çağrısı sonrası dehşet! Saatlerce direnen adam kendini vurdu

4 SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE UĞRAŞTILAR

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden A.G. ağır yaralandı. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan sağlık ekipleri, yaralanan A.G'ye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs, devlet hastanesine kaldırıldı.

KADES çağrısı sonrası dehşet! Saatlerce direnen adam kendini vurdu

Ağır yaralanan A.G.'nin hayatı tehlikesi sürerken, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası