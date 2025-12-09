Pitbull dehşetinden kurtulan 1,5 yaşındaki Efe'den haber var: Kuduz riski...
Ankara’da pitbull saldırısında yaralanan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası hastaneden taburcu edildi. Efe’nin yüzündeki yaraya kuduz riski nedeniyle hemen dikiş atılamadığını ve iz kalacağını belirten baba, tutuklanan köpek sahibine en ağır cezanın verilmesini istedi.
Ankara Etimesgut'ta pitbull saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk, ablası Doğa'nın ardından hastaneden taburcu edildi ancak yüzündeki yaralar için ameliyat olacak; saldırgan köpeğin sahibi ise tutuklandı.
- Ankara Etimesgut'ta pitbull saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ve 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk hastaneden taburcu edildi.
- Efe Öztürk'ün yüzündeki yaralar nedeniyle cerrahi operasyon geçireceği, enfeksiyon ve kuduz riski yüzünden dikiş atılamadığı için yüzünde iz kalacağı belirtildi.
- Saldırgan köpeğin sahibi gözaltına alınarak tutuklandı.
- Köpek sahiplerinin olay sonrası evlerinden taşındığı öğrenildi.
- Baba Öztürk, sorumluların en ağır cezayı almasını ve apartmanda bu tür köpek beslenmesinin yasaklanmasını talep etti.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde komşularına ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kardeşlerden 1,5 yaşındaki Efe Öztürk, ablası 5 yaşındaki Doğa’nın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Pazar alışverişinden döndükleri sırada karşı apartman sakininin pitbullunun saldırdığı Efe ve 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk, olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kardeşlerden Doğa geçen günlerde taburcu olurken, küçük Efe de tamamlanan tedavisinin ardından hastaneden çıkarıldı.
KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI
Olayın ardından köpeğin sahibi T.Ö.E. gözaltına alınarak tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Doğa Öztürk taburcu edildi. Saldırıdan yaralanan Efe Öztürk ise 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken yüzündeki yaralar nedeniyle cerrahi operasyon geçireceği öğrenildi.
Baba Öztürk, saldırı sonrası köpek sahibinin evlerinden taşındıklarını belirterek sorumluların en ağır cezayı alması çağrısında bulundu.
KUDUZ RİSKİ YÜZÜNDEN DİKİŞ ATAMADILAR
Saldırgan köpeğin sahiplerinin olay sonrası taşındıklarını belirten Adem Öztürk, "Efe'yi taburcu ettik ama bugün tekrar götürdük. Cerrahlar baktılar, iki gün sonraya ameliyat için randevu verdiler. Çocuk ufak olduğu için, yüzündeki yara da büyük olduğu için mecburen uyutarak ameliyatı yapacaklar.
Yara komple açılacak, temizlenecek, ondan sonra da dikiş atılacak. Maalesef köpek saldırısı olduğu için ilk başta dikiş atamadılar, yarada iz kalacakmış. Normal bir yara olsaydı hemen dikiş atarlardı, iz kalmayacaktı. Köpek saldırısında enfeksiyon riski, kuduz riski olduğu için hemen dikiş atamadılar.
YÜZÜNDE İZ KALACAK
Yüzü çok dağıldığı için üç tane dikiş atmışlardı o zaman ama şimdi yeni dikiş atılacağı için maalesef iz kalacağını söylüyorlar.
OLAYDAN BİR HAFTA SONRA TAŞINACAKLARMIŞ
Köpeğin sahipleri, toplandılar eşyalarını gittiler. Zaten bunlar bir ay önce kapıcıya mesaj atmış. Kadın biz gidiyoruz, bizden kurtuluyorsunuz diye mesaj atmış. Az bir şey kalmıştı, bir haftaya falan taşınıp gideceklerdi. Maalesef bu sorumsuzluklar bizim çok büyük felaketimiz oldu. Allah korudu yine de çocuklarımı" dedi.
BABA YENİDEN YETKİLİLERE SESLENDİ
Pitbull saldırısına uğrayan oğlunun yüzünden aldığı yaralar sebebiyle cerrahi operasyonlar geçirmesi gerektiğini ifade eden Belkis Öztürk, "Çocuklarım pitbull saldırısına maruz kaldılar. Kızım Doğa çok şükür iyi, biraz daha toparlandı. Oğlum Efe de yaklaşık 9-10 gündür hastanedeydi. Çok şükür şimdi biraz daha iyi, enfeksiyon tedavisi gördü, antibiyotik tedavisi aldı.
Dün çıktık hastaneden, bugün tekrar hastaneye götürdük. Plastik cerrah ile görüştük, 2 gün sonraya ameliyat verdi. Ameliyata gideceğiz, bundan sonraki süreçte yüzü inşallah toparlanır. Rabbime şükürler olsun ki çocuklarım hayatta.
Yetkililere de sesleniyorum buradan, o kadının cezasını çekmesini istiyorum. Bugün benim çocuğuma yapan, yarın başkasının çocuğuna da yapar. Çocuklarımızın sokaklarda, parklarda güvenle oynamasını istiyorum. Apartmanda kesinlikle bu tür köpeklerin beslenmesinin yasak olması gerekiyor. Bunun yetkililerine izin vermemesi gerekiyor" diye konuştu.