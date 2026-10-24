Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topkapı Sarayı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, "Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, "Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Son derece titiz ve başarılı bir restorasyona imza atarak bu yapıları ihya eden, bu eserleri yeniden milletimizle buluşturan Milli Saraylar Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Yedi yıl süren bu kapsamlı projede görev alan tüm kardeşlerime projeye destek veren, katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından herkesi bu eşsiz atmosferi solumaya, ecdat yadigarı bu eserleri yerinde görmeye özellikle davet ediyorum.

En güzide kültür varlıklarımızdan biri olan Yıldız Sarayı bu ülkede bir zamanlar gazino ve kumarhane olarak işletildi. Aynı hürmetsizliklere ibadethanelerimizden tutun da farklı müesseselere kadar daha pek çok yerde şahit olduk. El yazması, nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Tarihi camilerimizin zahire ambarı olarak kullanıldığı, hatta maalesef kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşadık.

Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla, rahmetli Mehmet Doğan hocamızın 'Batılılaşma ihaneti' dediği bir politikanın ürünü olarak Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmakta arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık.

Hala eski günlerin özlemiyle hareket edenler, reddi miras yaparak milletin tarihi ve kültür kodlarıyla hesaplaşanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. 24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bugün açılışını yapacağımız yeni darphane müzelerimiz işte ecdada ve tarihe karşı taşıdığımız mesuliyetin bu rikkat ve hassasiyetin nişanesidir.

Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonlar 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonu 5 farklı müze olarak düzenledik. Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak. Sarayın diğer bölümlerinde sergilenen 7 bin 500 esere ilave eden darphane müzelerinde gün ışığına çıkacak 10 bin 500 eserle Topkapı Sarayı dünya müzeleri içerisinde müstesna bir yer tutacak.

Harita müzesinde Osmanlı coğrafyasının dört bir ucuna uzanan yaklaşık 200 harita yer alacak. Aynı binanın üst katında basılı kitap ve dergilerin bulunduğu kütüphanenin yanı sıra yıldız albümleri başta olmak üzere 800 binden fazla yazılı ve görsel kaynağın dijital ortamda bir araya getirildiği Milli Saraylar Araştırma Merkezi araştırmacı ve akademisyenlere hizmet verecek."

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