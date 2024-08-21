Yıldız Sarayı 1 ayda başka müzelerin 1 yıllık ziyaretçi sayısını geçti: Son tarih 1 Eylül!

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Yıldız Sarayıkapılarını halka açtı. 19 Temmuz’dan bu yana 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı Türkiye'deki pek çok müzenin bir yıllık ziyaretçi sayısını geçti. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız 1 aydır açık olan Yıldız Sarayı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk defa kapılarını halka açtığı 19 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı.

Yıldız Sarayı’nı 26 günde 200 bini aşkın kişi gezdi. Böylece pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen saray yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze - saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı’nda, Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe uzun zaman sonra halk tarafından ilk defa görüldü.

Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Büyük Mabeyn Köşkü, görkemiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

Çit Kasrı’nda oluşturulan Sultan 2. Abdülhamid Han Müzesi de tarih ve sanat meraklıları tarafından büyük ilgi gördü.

Tarihin akışını değiştiren olaylara tanıklık eden Küçük Mabeyn Köşkü’nü gezenler, geçmişe ışık tutan ayrıntıların izlerini sürme imkanı buldu.

Tarihte ‘Hamid Bahçesi’ olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla büyüleyen bahçe de ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkardı.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın şahsi kütüphanesine tahsis edilen 'Silahhane' bölümü de büyük beğeni topladı.

Halka açık şekilde ilk defa gezilebilen kütüphanede ziyaretçiler, paha biçilemeyen binlerce nadir eser arasında bambaşka bir atmosferi teneffüs etme fırsatı yakaladı.

Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı’nda tarihe tanıklık eden yerli ve yabancı turistler özellikle Has Bahçe’de fotoğraf çektirerek hatıralarını kayıt altına aldı.

YILDIZ SARAYI NASIL KULLANILDI?

Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı.

Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alana kurulan Yıldız Sarayı kompleksi, pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor.

Osmanlı Devleti’nin son yönetim merkezi Yıldız Sarayı 1 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilecek.

"YILDIZ SARAYI TARİHİ BİR ZİYARETÇİ REKORU KIRDI'

Yıldız Sarayı’na yapılan yerli ve yabancı ziyaretçiler hakkında Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız şu bilgileri verdi:

“Burada en önemli unsurlardan bir tanesi Yıldız Sarayı’nın tarihinde ilk defa açılmış olduğu bir dönemde gerçekten hem yerli hem de yabancı ziyaretçinin bu denli büyük bir teveccühüne mahzar olması. Bu gerçekten çok önemli bir husus. Özellikle ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması, yönetilmesi anlamında Yıldız Sarayı bence çok tarihi bir ziyaretçi rekoru kırdı.

1 ay içerisinde 200 binden fazla insan gezdi. Henüz önümüzdeki 10 gün ücretsiz ziyarete devam ediyor. Her gün ortalama 7 bin, 8 bin 500 civarında ilgiye mahzar oluyor.

Bu gerçekten ülkemizdeki müzeler içerisinde Yıldız Sarayı’nı daha şimdiden ilk sıralara yerleştirmiş durumunda. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin burada Yıldız Sarayı’na büyük bir teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Bu da doğrusu ülkemizde tarihi mirasa yapılan yatırımların boşuna olmadığını gösteriyor.

Yıldız Sarayı’nın 1 ayda aldığı ziyaretçi rakamı ülkemizdeki birçok müzenin 1 yılda aldığı ziyaretçi rakamı. Bu nedenle ben yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum.”

"BÜYÜK MABEYN KÖŞKÜ VE HAS BAHÇE İLGİ GÖRÜYOR"

“Ziyaretçilerimizin Yıldız Sarayı’na çok ciddi anlamda vakit ayırmalarını öncelikle tavsiye ediyoruz. Çünkü adım adım gidecek olursan şu an içerisinde bulunduğumuz Büyük Mabeyn Köşkü başta olmak üzere çok önemli tarihi yapılara ev sahipliği ediyor.

Burada tabi Yıldız Sarayı’nı özel yapan hususlardan bir tanesi, bizim Has Bahçemiz. Gerçekten 30 dönüme yayılmış çok mükemmel bir Has Bahçesi var. Dünyadaki saray bahçelerinin çok nadide örneklerinden bir tanesi. Aradan geçen 1 aylık sürede de zaten ziyaretçilerimizin en yoğun olarak ilgi gösterdiği noktalardan bir tanesi.

"YILDIZ SARAYI KÜTÜPHANESİ 100 YILDIR MERAK EDİLİYOR"

Bununla beraber Türkiye’de yine bir ilk olan Yıldız Sarayı Kütüphanesi ki 100 yıldır çok merak edilen bir kütüphanedir. O da 4 yıllık bir emekle buraya gelmişti. Yıldız Kütüphanesi ziyaretçilerimizden çok ilgi gördü. Hemen yanımızda bulunan Çit Kasrı'nda Sultan Abdülhamid müzemiz var. Gerçekten Milli Saraylar envanterinde özellikle 33 yıllık uzun bir saltanatı olması nedeniyle ve son dönem padişahlarından olması nedeniyle Sultan İkinci Abdülhamid’e ait çok sayıda eserimiz bulunuyor. Bu eserleri bir arada gösterdiğimiz bir müze. Söylediğim gibi bir ziyaretçinin yaklaşık 4,5 saatini burada geçirebileceği kadar önemli mekânlara ev sahipliği yapıyor. O nedenle ziyaretçilerimizi önümüzdeki günlerde de burada görmeyi istiyoruz”