Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyetteler

AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi ile ilgili de konuştu. Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğum günü nedeniyle tebrikleri kabul eden Erdoğan kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

"YENİDEN REFAH'IN CUMHUR İTTİFAKI İLE HAREKETİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhur İttifakı liderlerinin doğum gününü tebrik edip etmediği sorularına da cevap veren Erdoğan, Yeniden Refah'ın seçime kendi başına girecek olması üzerine konuştu. Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"SİRK CAMBAZI" İFADESİNİ YENİDEN REFAH İÇİN Mİ KULLANDI?

Erdoğan bir gazetecinin "Konuşmanızda 'Sirk cambazlarına prim vermeyin' diye bir ifade de kullandınız" demesi üzerine; "Ben onların adını anmadım." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

(Antalya Diplomasi Forumu) Oraya bütün katılan liderlerin dünyanın şu anda gündeminde olan uluslararası bazda Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. Bunların üzerinde yine duracağız.

"F-35'TEN ZİYADE F-16'LARA KİLİTLENMİŞ DURUMDAYIZ"

(ABD'den F-16 alım süreci) Bu konuda bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk. Bu konunun dışında da tabi arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde gerek Dışişleri Bakanımın gerek ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde daha çok ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz."