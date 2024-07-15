Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyaret
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için dua eden Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminin 8. yılında İzmir Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.
YERLİKAYA VE YAVAŞ DA KATILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bulundu.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı