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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için dua eden Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminin 8. yılında İzmir Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

YERLİKAYA VE YAVAŞ DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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