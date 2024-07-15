Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyaret

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 10:05 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için dua eden Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.