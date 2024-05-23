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Haberler > Gündem > Daltonların Kızıl Baronu kıskıvrak! Roma ve Milano’da yüzlerce polisle şafak baskını 

Daltonların Kızıl Baronu kıskıvrak! Roma ve Milano’da yüzlerce polisle şafak baskını 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Daltonların Kızıl Baronu kıskıvrak! Roma ve Milano’da yüzlerce polisle şafak baskını 
Daltonlar, Organize Suç Örgütü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beyoğlu’ndan çıkarak uluslararası boyuta yayılan Daltonlar çetesinin firari lideri Barış Boyun, İtalya’da 19 adamıyla yakalandı. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu, İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye’de terör saldırıları planlamaktan gözaltına alındı.

Türkiye’de peş peşe operasyonlar sonucu ağır darbe yiyen Daltonlar çetesinin yurt dışına kaçan 39 yaşındaki lideri Barış Boyun, 17’si Türk ikisi İtalyan 19 adamıyla birlikte Roma ve Milano’da düzenlenen şafak operasyonlarıyla yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İtalyan ve Türk polisi tarafından düzenlenen baskınlarda Boyun’un Viterbo’da bir apartman dairesinde yakalandığı belirtildi. İtalya resmî haber ajansında yer alan bilgilere göre yüzlerce polisin katıldığı şafak operasyonlarında İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye’de terör saldırıları planladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların terör amaçlı suç örgütü kurmak, silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kanun dışı göçe yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.  

Daltonların Kızıl Baronu kıskıvrak! Roma ve Milano’da yüzlerce polisle şafak baskını  - 1. Resim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve üçü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütü hakkında bilgi verdi: İtalya polisi ile KOM Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun’un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Firari ‘Barış Boyun organize suç örgütüne’ yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya’da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan 175’i tutuklandı ve 100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi  

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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