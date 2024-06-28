DEAŞ'a 'Bozdoğan' darbesi! Çok sayıda gözaltı var

4 ilde DEAŞ Terör Örgütüne düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etti. Son olarak 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

28 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.