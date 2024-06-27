Deliktaş Göleti, anne ile oğluna mezar oldu

Balıkesir’de yüzmek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren evladını kurtarmak için suya atlayan anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında bulunan gölette büyük dram yaşandı. Koyunlara bakan Emirhan Çakır (16) serinlemek için akşam 20.00 civarında suya girdi. Oğlunun sudan çıkmadığını farkeden anne Gülnar Çakır panik hâlinde atladı. Gülnar Çakır da gölette kayboldu. Balıkesir İtfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Saatlerce gölette anne ile oğlunu arayan dalgıçlar sabaha karşı iki cansız bedeni sudan çıkardı.