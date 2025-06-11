DEM Parti 'kuvvetle muhtemel' dedi! "Öcalan, parti lideriyle görüşecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK'nın fesih kararı ile devam etti.

Gözler terör örgütünün silah bırakmasına çevrilirken DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kısa süre içinde İmralı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştireceklerini söylerken Öcalan'ın farklı siyasi parti temsilcileriyle görüşebileceğini ifade etti.

Doğan'ın açıklaması şöyle:

"En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM-PARTİ heyeti olarak.

Yine önümüzdeki günlerde Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel.

Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de, görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Sayın Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bu sayın Öcalan'ın da isteği. "