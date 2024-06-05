DEM Parti’den provokasyon! CHP’li vekiller destek verdi

DEM Parti milletvekilleri, Hakkâri Belediye Başkanlığına kayyum atanmasıyla ilgili ülke genelinde oluşturduğu gerginlik havasını dün Meclis Genel Kurulu’na da taşıdı.

Haber Merkezi / ANKARA - DEM’li vekiller ellerinde pankartlarla Meclis kürsüsünü işgal etti. Genel Kurul’a başkanlık eden Meclis Genel Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın tüm uyarılarına rağmen DEM’li vekiller kürsüden inmeyince, Genel Kurul çalışmalarına ara verildi.

CHP'Lİ VEKİLLER YERİNDEN KALKMADI

Ara verilmesiyle birlikte AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları tamamen boşalırken, CHP’li milletvekillerin sıralarında oturmaya devam etmesi ve DEM’li vekillerle tokalaşması, destek verdikleri şeklinde yorumlandı. DEM’liler, aranın ardından, “kayyuma hayır” sloganları atarak, oturumu açan Biçer’in konuşmasına izin vermedi. Biçer, oturuma birkaç kez ara vermek zorunda kaldı.

"MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

DEM’lilerin eylemlerini sürdürmeleri üzerine Genel Kurul kapandı. O sırada AK Parti milletvekilleri ile DEM’liler arasında arbede yaşandı. AK Partililer ‘Meclis’te terörist istemiyoruz, kahrolsun PKK’, şeklinde slogan attı. DEM’lilerin elindeki pankartları almak isteyen AK Partili milletvekilleri ile tekmeli, yumruklu kavga yaşandı. Arbede sırasında bazı milletvekillerinin yere düştüğü görüldü.