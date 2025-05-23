DEM Parti'den yeni anayasa çağrısı! "Türkiye'nin ihtiyacı var"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Doğan, "Herkesin özgünlüklerinin yasal teminatı olduğunu biz onlarca yıldır söylüyoruz. Aksini söylemek kendi mücadelemizin önemli nedenlerinden birini yok saymak olur." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aylar öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u inisiyatife davet ettiklerini söyleyen Doğan, Kürt meselesinin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"GEÇ BİLE KALMIŞ BİR İNİSİYATİF BU" "Parti Meclisi değerlendirmelerimizden ve Merkez Yürütme Kurulu tartışmalarımızdan süzülen karar; biz Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu komisyonla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Komisyonun esası çok önemli. Bu komisyon Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek için toplanabilir, toplanmalı. Geç bile kalmış bir inisiyatif bu."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AK PARTİ VE MHP İLE GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI PLANLANIYOR"

Doğan, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP ziyaretlerinin tarihlerine ilişkin soru üzerine, "Takvim henüz netleşmedi ama önümüzdeki hafta için hem AK Parti'yle hem Milliyetçi Hareket Partisi'yle de görüşmelerin yapılması planlanıyor" cevabını verdi. Doğan, önceki ziyaretlere ilişkin de görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI VAR"

Doğan, yeni anayasa gündemine ilişkin soruya cevaben de şu ifadeleri kullandı:

"Yeni anayasa konusunda DEM Parti'nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Sanırım bu konuyla ilgili de kimsenin bir itirazı yok. Herkes aynı noktaya dikkat çekiyor. Burada da farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Yeni anayasa tartışmalarını başka siyasi hesap ve çıkar tartışmalarının üstünde tutmak gerekiyor.

Türkiye'de herkesin kendini ait hissettiği, herkesin kendini değerli hissettiği, insanların kendilerine bu aidiyetle birlikte bütünleşmiş hissettiği bir yeni anayasaya ihtiyaç var. Herkesin özgünlüklerinin yasal teminatı olduğunu biz onlarca yıldır söylüyoruz. Aksini söylemek kendi mücadelemizin önemli nedenlerinden birini yok saymak olur."