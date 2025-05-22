Bakırhan "İki yol var" diyerek açıkladı! "Coğrafya için tarihi bir karar"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Önümüzde iki yol var" diyen Bakırhan, 12 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın açıkladığı kararların sadece bir örgütün kararı değil, coğrafya için de tarihi bir karar olduğunu vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Görmezden gelinmeyecek bir gerçeklik olduğunu söyleyen Bakırhan, "Yeni bir dünya, yeni bir Orta Doğu kuruluyor. 2025'in ortasına yaklaşırken hem küresel siyaset hem Orta Doğu kendine yeni bir yol arıyor." dedi.

"ÖNÜMÜZDE İKİ YOL VAR"

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Bakırhan, "Önümüzde iki yol var. Ya kriz kaos devam edecek ya da selamet yolu içinde Türkiye barışını sağlayarak doğru bir rotada yol alacağız. 22 Ekim'de sayın Bahçeli'nin çıkışı, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı tarihi çağrı, Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve PKK'nın kongre kararı çok önemlidir. Zaman kaybetmeden barışı menzile ulaştırmak gibi her birimizin sorumluluğu var." diye konuştu.

"BU TOPRAKLARA ARTIK KORKU VE PARANOYA EKMEYİ ARTIK BIRAKIN"

Tarihsel bir süreçle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Bakırhan, "Ya Türk ve Kürt ilişkilerini demokratik ortamda yeniden kuracağız ya da tükenip gideceğiz. Bu topraklarda ortak bir geleceği inşa etmek için bir fırsat ortaya çıktı. Küresel ve bölgesel dinamiklerin tamamen değiştiği dönemde sadece Kürt meselesini çözmüyoruz, Türkiye'yi ve bölgeyi de gelecek yüzyıla hazırlıyoruz. Bu topraklara artık korku ve paranoya ekmeyi artık bırakın. Ayrıştırma politikasının hasadı sadece acı ve gözyaşı getiriyor." dedi.

Bakırhan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: