Türkiye yeni bir döneme girdi! Özerklik istiyorlar mı? Tuncer Bakırhan açıkladı

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından katıldığı programda değerlendirmelerde bulunurken, özerklik ve federal yönetim isteyip istemedikleriyle ilgili çok net konuştu.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshedip silah bıraktıklarını duyurmasının ardından Türkiye'de yeni bir süreç başladı. Terör örgütünün silah bırakma kararı sonrası şimdi de 'Anayasa değişikliği' iddiaları kulislerde konuşuluyor. Süreç ve gelinen noktayla ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100'de merak edilen soruları cevapladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını değerlendiren Bakırhan, DEM Parti'nin vatandaşlık tanımının değişmesini talep edip etmediği ile ilgili de konuştu. Özerklik konusuna da değinen Bakırhan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Bakırhan'ın gündem olacak açıklamalarından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜVENLİĞİ İÇERİDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU BARIŞTIR"

"Dönem değişti, Orta Doğu’da iktidarlar değişiyor, yeni ittifaklar ortaya çıkıyor. Lübnan’da kimi bölgesel güçler gücünü kaybetti. Artık çatışmaların, savaşların dönemi değil. Orta Doğu’daki o mezhepçi yönetimler birer birer tasfiye oluyor. Ülkemizde de Orta Doğu değişirken, Berlin Duvarı nasıl Tamil’i Srilanka’yı etkiliyorsa, Orta Doğu’daki gelişmelerin bizi etkilememesinden bahsedemeyiz. Dönem değişiyor, demokratikleşme, farklılıkları kabul etme, birlikte yaşama en büyük güvenlik budur. Türkiye’nin en büyük güvenliği kullanmış olduğu silahlar ve askeri gücü değil, içeride sağlamış olduğu toplumsal barıştır. Çatışmanın son bulduğu bir ülke bölgenin de en büyük gücü olur.

ANAYASADA VATANDAŞLIK TANIMININ DEĞİŞMESİ TALEP EDİLİYOR MU? Türkiye’de yaşayan 85 milyonun tamamı Türk değildir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale’de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu ülkenin her taşında hepimizin dedelerinin alın teri var. Bu coğrafya hepimizindi ve yüzyıllardır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin tek kimliğe sıkıştırılması temel sorunlardan bir tanesidir. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabi ki iyi olur.

'SİLAH BIRAKILMASI SONRASI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TÜRKİYE’YE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK' İDDİALARI DOĞRU MU?

Kesinlikle böyle bir durum yok. Böyle bir algı oluşturuluyorsa da Türkiye halkları buna inanmasınlar. Sahici, gerçekçi, Türkiye coğrafyasına demokrasi talep eden insanlardan bahsediyoruz. Kongre kararlarını hep beraber okuduk. Orada gerçekten Türkiye’nin üniter yapısıyla, Türkiye’de beraber yaşamak dışında tek bir şey ima eden bir nokta veya soru işareti söz konusu mu?

LOZAN TARTIŞMALARI

Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan’ın neresini tartışıyor, Türkiye’nin neresini bölüyor?

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Silah bırakma sürecini uzatmamak gerekiyor. Sürecin uzaması kimi provokasyonların, sabotajların, olumsuz bakanların farklı bir şekilde sürece dahil olmalarını getirebilir. Bu süreci uzatmadan bir noktaya vardırmak gerekiyor.