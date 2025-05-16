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MSB'den DEM Parti'li Bakırhan'ın 'korucu' açıklamasına cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Korucuların elindeki silahı al, ver sopayı köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık "Güvenlik Korucuları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizle birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapıyor ve gözünü kırpmadan şehit oluyor" ifadelerini kullandı.

Muş'ta çiftçilerle buluşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını hatırlatıp, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan koruculara gerek kalmadığını söylemişti. Bakırhan, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

MSB'den DEM Parti'li Bakırhan'ın 'korucu' açıklamasına cevap - 1. Resim

Bakırhan'ın korucular hakkında sarf ettiği sözlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) tepki geldi.

"KORUCULARIMIZ TERÖRLE MÜCADELENİN GERÇEK KAHRAMANLARINDANDIR"

MSB'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklama şöyle:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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