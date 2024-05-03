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DEM, Saadet ve İyi Parti’yi ziyaret eden Kurtulmuş: Diyaloğa açık olduklarını gördüm

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM, Saadet ve İyi Parti’yi ziyaret eden Kurtulmuş: Diyaloğa açık olduklarını gördüm

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa süreci konusunda CHP ile başlattığı ziyaretlerini dün DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti ile sürdürdü.

ESMA ALTIN'IN HABERİ -  Meclis’te gerçekleşen ziyaretlerden sonra açıklama yapan Kurtulmuş şunları söyledi: Ziyaret ettiğim dört partinin de diyaloğa açık, şeffaf bir zeminde bu konuların tartışılmasına müsait bir siyasal anlayışa sahip olduklarını gördüm. Türkiye’de anayasa tartışması, on yıllarca devam ediyor. Hatta “1982 Anayasası” kabul edilişinin ertesi gününden itibaren çok yoğun eleştirilere konu olmuş, defaatle üzerinde değişiklikler yapılmış. Ama hâlâ bir şekilde ana çerçevesinin, ruhunun devam ettiğini gördüğümüz bir anayasadır. Şu anda parlamentoda bulunan partilerin önemli bir kısmı ve Türkiye siyasetinde şimdiye kadar siyasi partilerin hemen hemen tamamı yeni bir anayasa ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliği teklifini hep kendi siyasal ajandalarında tutmuşlardır. Dolayısıyla bunun artık vakti ve zamanının geldiğini, bu yaptığım görüşmelerde bir kere daha görüyorum. Ümit ediyorum ki, parlamentoda 400’ün üzerinde bir ittifakla yeni anayasa metninin kabul edilmesi mümkün olsun. Önümüzdeki dönemde öncelikle partilerden, bunun yönteminin ne olacağına ilişkin yazılı olarak tekliflerini alacağız. Partilerin kendi anayasa tekliflerini hazırlamak ya da kendi gruplarında bunları tartışarak yaz tatilinden sonra önümüzdeki dönem ekim ayıyla birlikte bunu tekrar parlamentoda doğru bir zeminde tartışılmasını temin etmek mümkün olabilir. Özgür, demokratik, çağdaş, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasanın yapılabilmesi için parlamentoda bir zemin mümkün ve mevcuttur.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan partilerle görüşmesinin ardından, TBMM’de temsil edilen ancak grubu olmayan siyasi partilerle de görüşeceğini söyledi.

DEM, CHP’YE GİDECEK 

Öte yandan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan’ın başkanlığındaki bir heyet bugün (Cuma) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek ziyarette, yeni anayasa çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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