Denizli'de feci kaza! İftar yapmak için ekmek almaya giden adam evine bir daha dönemedi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mart 2024 09:57 - Güncelleme: 18 Mart 2024 10:24 - Güncelleme:

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Korkunç olay Denizli'de yaşandı. 59 yaşındaki Alaattin Cunkuş, iftar için ekmek almaya çıktı. Fırından ekmeğini alan adam evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu. Dehşet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.