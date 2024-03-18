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Haberler > Gündem > Denizli'de feci kaza! İftar yapmak için ekmek almaya giden adam evine bir daha dönemedi

Denizli'de feci kaza! İftar yapmak için ekmek almaya giden adam evine bir daha dönemedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Denizli'de yaşandı. 59 yaşındaki Alaattin Cunkuş, iftar için ekmek almaya çıktı. Fırından ekmeğini alan adam evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu. Dehşet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda yaşandı.

İFTAR YAPMAK İÇİN EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTI

H.Y. (22) yönetimindeki otomobil, iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan Alaattin Cunkuş'a (59) çarptı. Havaya savrulan talihsiz adam metrelerce ileriye düştü. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese gelen sağlıkçılar Cunkuş’un hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Genç sürücü gözaltına alınırken, Alaattin Cunkuş’un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

METRELERCE HAVAYA SAVRULDU

Alaattin Cunkuş’un, belediye fen işleri müdürlüğünde greyder operatörü olarak çalıştığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elindeki ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan adamın orta refüje yaklaştığı sırada hızla gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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