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Denizli'de feci kaza kamerada! Devrilen tır metrelerce sürüklendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücünün hayatını kaybettiği kazada, devrilen tırın metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi Denizli-Uşak Karayolu’nda medyana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Denizli’ye iplik getiren Mehmet Ercan idaresindeki 27 AIP 206 plakalı tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen tır bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü Ercan önce Çivril Hilmi Öz Devlet Hastanesine ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. İç kanaması bulunan ve vücudun da çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Denizli'de feci kaza kamerada! Devrilen tır metrelerce sürüklendi - 1. Resim

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ercan’ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Ercan’ın idaresindeki tır viraja girdiği esnada dorsesinin yan yattığı, ardından aracın devrildiği görülüyor.

Denizli'de feci kaza kamerada! Devrilen tır metrelerce sürüklendi - 2. Resim

Metrelerce sürüklenen araçta emniyet kemeri takmadığı belirlenen Ercan’ın araç içerisinde savrulduğu değerlendiriliyor. Sürüklenen araç akaryakıt istasyonum duvarına çarparak durması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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