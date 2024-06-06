Denizli'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ilerlerken, vatandaşlar korku ve panik içerisinde yaşananları izledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan ile Karşıyaka mahalleleri arasındaki bölgede bulunan Atatürk 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Denizli - Ankara karayoluna yakın bir noktada bulunan yangının ihbar edilmesi üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın, hava koşulları ve kuru otların tutuşması nedeniyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

YÖN DEĞİŞTİREREK TEKRAR YAYILDI

Bir anda etkili olan rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmak üzere olan yangın yön değiştirerek tekrar yayıldı. Çok sayıda ekip ve vatandaşlar karadan, yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçakları ise havadan alevlere müdahale etti.

KORKU VE PANİK

Konutlara yaklaşan alevleri korkuyla izleyen vatandaşlar, bir taraftan da kendi imkanlarıyla önlemlerini almaya çalıştı.

Uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.