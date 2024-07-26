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Depremden kurtuldu eski kocası öldürdü!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Depremden kurtuldu eski kocası öldürdü!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağ kurtulan üç çocuk annesi Hüsne Topal Bodrum'a taşınmıştı. Talihsiz kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında katledildi.

Muğla Bodrum’da kadın cinayeti işlendi. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Hacı Ömer A, üç sene önce boşandığı Hüsne Topal’ı sokak ortasında kurşuna dizdi. Şahıs kendisine engel olmaya çalışan Topal’ın arkadaşı Sedat T’ye de ateş etti. Üç çocuk annesi Hüsne Topal ölürken yaralanan Sedat T. hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Şahsın oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de suç aleti tabancayı sakladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlı ve oğlu tutuklanırken E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, maktulenin 6 Şubat depremleri sonrası Hatay’dan Bodrum’a yerleştiği aktarıldı.

Depremden kurtuldu eski kocası öldürdü! - 1. Resim

'BENİ ALDATTIĞI İÇİN VURDUM' DEDİ

Katil zanlısı Alçı'nın emniyetteki ifadesinde, ‘Beni aldattığı için vurdum' dediği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Hacı Ömer Alçı ile oğlu B.A. ve arkadaşı E.D., adliyeye sevk edildi. Hacı Ömer Alçı, adliyeye girişi, esnasında gazetecilerin ‘Eski eşini neden öldürdün' sorusunu cevapsız bıraktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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