Depremin vurduğu Furkan Apartmanı'nda karar verildi: 51 kişi öldü, 1 kişi tutuklandı

6 Şubat felaketinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında mahkeme sanıklardan mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası, diğer sanıklara beraat kararı verdi. Firarı sanıklar Abdullah Devrim Sever ile kardeşi Hasan Hüseyin Sever'in dosyaları ise ayrılırken hayatını kaybedenlerin yakınları karara tepki gösterdi.

6 Şubat felaketinde on binlerce kişi hayatını kaybederken şehirler enkaza döndü. Asrın felaketinde ağır yara alan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı da 51 kişiye mezar oldu.

Olay sonrası Furkan Apartmanı ile ilgili karar duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Eyüp Öğüt, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da katıldı.

"KOLON KESMEDİM"

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklardan Eyüp Öğüt, “Kolon kesmedim. Binada herhangi bir tadilat yapmadım. 1+1 dairem yok” dedi. Duruşma savcısı önceki celse verdiği 3 sanık hakkında cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Duruşma savcısı, sorumlu kamu görevlileri ile ilgili de konuşarak kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını, soruşturma izni verildiğini ve onların da izinlere itiraz ettiğini ancak sürecin devam ettiğini belirtti.

MESLEK YASAĞI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, müzakere için verilen aranın arından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, Furkan Apartmanı mühendisi sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Ceza, indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse düşürülürken sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasına karar verildi.

İKİ DOSYA AYRILDI

Diğer sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

KARAR ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Verilen karara tepki gösteren 51 deprem şehidinin yakınları ise mahkeme sonrası ortalığı birbirine kattı. Verilen kararın çok az olduğunu ve sadece 1 sanığa ceza verilmesine tepki gösteren aileler, mahkeme heyetine yoğun tepki gösterdi.

Söz konusu binada oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, "Bu bina 19 yaşındaki oğlumu kaybettim. Raporlarla her şey ortada olmasına rağmen, binanın kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldığı ortadayken kolon kesen 3 şahsa mahkeme beraat kararı verildi. Bunu asla kabul etmiyoruz, bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu şahıslara tutuklanana kadar da vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Avukat Ergin Sezen ise sadece bir kişiye ceza verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek gerekli tüm itirazları yapacaklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.