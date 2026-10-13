Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin cuma günü hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mevcut güzergâhı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz" dedi. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla Erzurum-Rize Yolu da 52 kilometre kısalacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde hayata geçirilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 16 Ekim Cuma günü hizmete açılacağını duyurdu.

Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Uraloğlu, “Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Dev proje cuma günü hizmete açılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakika sürecek

DALLIKAVAK TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAM!

Dallıkavak Tüneli'nin 3 bin 105 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Uraloğlu, “3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Dev proje cuma günü hizmete açılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakika sürecek

"8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK"

Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergâhın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, “Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergâhı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız.” dedi.

Dev proje cuma günü hizmete açılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakika sürecek

"SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Projenin sağlayacağı ekonomik ve çevresel kazanımlara da değinen Bakan Uraloğlu, “Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergâhı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık bin 334 ton azaltacağız.” ifadelerini kullandı.

Dev proje cuma günü hizmete açılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakika sürecek

ERZURUM-RİZE YOLU 52 KİLOMETRE KISALACAK

Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergâhının önemli parçalarından birini oluşturduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Erzurum-Rize Yolu'nun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergâhı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız.”

Dev proje cuma günü hizmete açılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakika sürecek

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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