Devlet aileyi korumak için harekete geçti

Sapkınlığın temeli olan “küresel cinsiyetsizleştirme” taktiğine karşı strateji belgesi hazırlanacak. Sosyal ve dijital riskleri önlemek için mobil uygulama geliştirilecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Dünyayı tehdit eden ‘cinsiyetsizleştirme’ politikasına karşılık Türk aile yapısını korumak için strateji belgesi ve Aile Endeksi oluşturulacak. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı ile hazırlanan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nda tehdit altında olan aile ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik aile odaklı politika ve hizmetler tek tek sıralandı. Aile kurumunu ve yapısını etkileyen demografik faktörler ile sosyal hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik ülke örneklerini içeren sosyal araştırmalar gerçekleştirilecek. Küresel cinsiyetsizleştirme projeleri ile mücadele konusunda standartları ortaya koyan bir strateji belgesi hazırlanacak. Aileye yönelik riskleri ve ailenin iyilik hâlini ölçen “Aile Endeksi” oluşturulacak.

AİLE DOSTU İŞ YERİ

Ailelerin refah düzeyini artırmaya yönelik çalışmalara da ağırlık verilecek. Aile dostu iş yerine ilişkin ilke ve standartlar belirlenecek. Sigortalı olan ev kadınlarının sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak. Kreş, gündüz bakım evi, anaokulu gibi destekler yaygınlaştırılacak.

RİSKLER ARAŞTIRILACAK

Ayrıca, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin yerel düzeyde özelleştirilmesi için “sosyal risk haritaları” hazırlanacak. Koruyucu, güçlendirici ve sosyal refahı artırıcı araştırma faaliyetleri yürütmek ve politika önerileri oluşturmak için “Aile Enstitüsü” kurulacak. Boşanma sürecinin aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve aileyi destekleyici uygulamalar geliştirilmesi amacıyla mahkeme temelli “aile ara buluculuğu” sistemi ve olası etkilerine ilişkin geniş katılımlı, uluslararası çalıştay düzenlenecek.

‘GİH’ DEVREYE GİRİYOR

Dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi ve sanal dünyada güvenli bir ortam oluşturulması amacıyla, Güvenli İnternet Hizmetini (GİH) tercih eden internet abone sayısı artırılacak. Aile yaşam becerileri ve ebeveynlere yönelik eğitici, geliştirici ve rehberlik edici mobil uygulama geliştirilecek.

Aileye duyarlı çevre politikaları ve şehirleşme kapsamında, yerel yönetimlerin aile odaklı çalışmalarını teşvik etmek için “Aile Dostu Şehir Zirvesi” düzenlenecek.